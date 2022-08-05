KPSS sınavındaki bazı soruların Yediiklim Yayınevinden çıkan deneme sorularıyla aynı olması ile ilgili eğitim uzmanı Sadık Gültekin, sorularda "şifreleme yöntemi" kullanıldığını iddia etti.

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans oturumundaki sorularla, Yediiklim Yayınevi'ne ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Emniyet Yediiklim Yayınevi'ne operasyon düzenledi. Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atadı.

"Türkçe sorularında şifreleme yapıldı" iddiası

Kpss soruşturması devam ederken konuyla ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. NTV'nin haberine göre, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapıldığını öne sürdü.

"İlk kelime ve son kelimede yapılmış"

Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

KPSS iptal edildi

Öte yandan ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli KPSS'nin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" demişti.