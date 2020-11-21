Raif ve Şeyma Abauljout çiftinin 20 aylık oğulları Hamza Abauljout'e 3 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Aile ABD'deki tedavi için gerekli parayı toplayabilmek için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi'nde yaşayan Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout’un 20 aylık oğulları Hamza Abauljout’a 3 aylıkken SMA Tip-1 tanısı konuldu.

Yatağa bağlı, karnından mideye uzanan hortumla beslenen ve boynunu da destek olmadan tutamayan Hamza'nın sağlığına tamamen kavuşabilmesi için sadece birkaç ülkede yapılan gen tedavisi uygulanması gerekiyor.

Küçük Hamza için yardım çağrısı VİDEO

2.4 MİLYON DOLAR GEREKLİ

Tedaviyi karşılayacak imkanları olmayan Abauljout ailesinin, Hamza'nın gen tedavisinin uygulanacağı ABD'deki hastane için 2.4 milyon dolara ihtiyacı var.

Aile bu parayı bulabilmek için sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverler de kampanyada, #hamzayaşasın #Hamzaiçinson86gün #hamzanefesalamıyor gibi etiketlerle destek oldu.





















