Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlerden dolayı bina sakinleri sokağa indi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

"BİNADAN APAR TOPAR ÇIKTIK"

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın çıkan binanın yan binasında oturan bir vatandaş, "Ailemi çıkardım. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Binadan apar topar çıktık. Diğer binanın çatısından başlamış. Bizim binaya da sıçramak üzere. Rüzgar olsa bizim çatıya da sıçrardı." dedi.

Ekiplerin yangının çıkış sebebini araştırdığı belirtildi.