Küçükçekmece’de bonzai üretiminde kullanılan sentetik Cannabinoid türevi maddenin yurt dışından yasa dışı yollarla getiren şahıslara operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik soruşturma dosyaları kapsamında, aranan şahısların temin ettiği uyuşturucu maddeyi yasa dışı yollarla ülkemize getirttiği bilgisini aldı.

Alınan bilgi üzerine uyuşturucu tacirlerini ve bağlantılarını ortaya çıkarmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde T.B. ve Y.K. isimli şahıslara ulaşıldı.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRDİLER

T.B. ve Y.K. nın yakalanmamak için 5 farklı adreste ev kiraladıklarını ve sürekli adres değiştirdikleri tespit edildi.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan Jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddenin Küçükçekmece’de kullanılan bir adreste adeta depolanmış olduğu belirlendi.

Uyuşturucu tacirlerini yakın takibe alan Jandarma ekipleri, Küçükçekmece’de belirlenen adrese adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi.

Küçükçekmece'de 50 milyon dozluk uyuşturucu operasyonu ViDEO

50 MİLYON DOZ BONZAİ ÜRETECEKLERDİ

Jandarma ekiplerince dedektör köpeği Vadi'nin de katılımıyla söz konusu adreste yapılan aramalarda; Vadi’nin tepki verdiği dolaba gizlenmiş valiz ve koli içerisinde, işlendiğinde 50 milyon doz bonzai üretilebilecek toplam 49 kilogram bonzai hammaddesi olan sentetik Cannabinoid türevi uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.B. ve Y.K. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek” suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.B. ve Y.K. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.