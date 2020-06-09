Otomobille drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem oldu.

İstanbul Küçükçekmece'de trafiğe kapalı olduğu belirtilen alanda kullandığı otomobil ile drift yapan Özlem Balkan, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Balkan'ın drift şovu binlerce beğeni aldı.

Otomobil tutkunu kadının yaptığı hareketi bazı kişiler tehlikeli olarak yorumlarken bazı kişiler de başarılı bulduklarını belirterek destek verdi.

Küçükçekmece'de drift yapan kadın VİDEO















