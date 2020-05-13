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- Kumar oynarken yakalanınca silahları pencereden attılar
Kumar oynarken yakalanınca silahları pencereden attılar
Düzce'de kumar oynanan bir eve düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi, pencereden bahçeye 'Uzi' diye bilinen makineli tabanca ile 2 adet ruhsatsız tabanca attı.
- DHA
- 13.05.2020 - 20:45
Düzce'de bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis, düzenlediği operasyon ile evde kumar oynayanları suçüstü yakaladı.
POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHLARI ATTILAR
Polislerin eve geldiği sırada içeride bulunanların pencereden bahçeye silah attıkları görüldü.
12 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Bahçede yapılan aramada Uzi makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Evdeki 4 kişi gözaltına alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.