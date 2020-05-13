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Kumar oynarken yakalanınca silahları pencereden attılar

Kumar oynarken yakalanınca silahları pencereden attılar

Düzce'de kumar oynanan bir eve düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi, pencereden bahçeye 'Uzi' diye bilinen makineli tabanca ile 2 adet ruhsatsız tabanca attı.