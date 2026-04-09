Kurban pazarları açıldı mı? İstanbul'da kurban pazarı adresleri 2026

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala, kurbanlık alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar gözünü kurban pazarlarına çevirdi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışa sunulduğu alanlarda yoğunluk yavaş yavaş artarken, “kurban pazarları açıldı mı?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle İstanbul genelinde belirlenen satış noktalarında hazırlıklar sürerken, bazı kurban pazarları kapılarını açmaya başladı.

Peki; İstanbul'da kurban pazarları açıldı mı? Nerelerde, hangi ilçelerde var?

İşte 2026 yılı için İstanbul’da kurban pazarlarının son durumu ve ilçe ilçe adres bilgileri...

KURBAN PAZARLARI AÇILDI MI

2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlayacak olmasıyla birlikte, kurban pazarlarının kurulacağı tarihler de netleşmeye başladı.

İstanbul’da her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanlarının bayramdan yaklaşık 10–15 gün önce kurulması bekleniyor.

Bayrama son bir hafta kala, yani 20–26 Mayıs tarihleri arasında ise kurban pazarlarında yoğunluğun en üst seviyeye ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KURBAN PAZARI ADRESLERİ 2026

Alibeyköy Kurban Satış Alanı (Eyüpsultan)

Ferhatpaşa Kurban Pazarı (Ataşehir)

Paşaköy Kurban Alanı (Sancaktepe)

Kurnaköy Kurban Pazarı (Pendik)