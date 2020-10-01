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Kuşadası’nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi

Kuşadası’nda mahkeme ve duruşmalara 14 gün ara verildi

Hakim ve personellerin karantinaya alınmasının ardından mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların da 14 gün boyunca olmayacağı aktarıldı.