Kütahya'daki 181 kişinin karantina süresi tamamlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 181 kişi, tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Fransa'dan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirilen 181 Türk vatandaşın karantina süresi doldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, memleketlerine gönderilmeye başlandı.

"181 KİŞİNİN KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI"

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, "14 gün önce Fransa'dan ülkemize getirilen 181 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi sona erdi. Bu süreç onlar için şuan itibari ile sonlanmış bulunuyor. Umarım sağ sağlim memleketlerine giderler ve sevdiklerine kavuşurlar. Bizler 14 gün boyunca tüm arkadaşlarımız ile birlikte misafirlerimizi en iyi şekilde konuk etmeye çalıştık. Toplam 181 vatandaşımızın karantina süreci sona erdi ve 11 otobüs ile 38 farklı şehre buradan uğurlayacağız." dedi.

Görevlilere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, "Her şey mükemmeldi, herkese çok teşekkür ederiz Allah razı olsun." dediler.