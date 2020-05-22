Kuyumcuya müşteri kılığında geldi, yüzük çaldı

Adana'da, bir kuyumcu dükkanına alyans alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz erkek, 30 bin lira değerindeki yüzük bulunan tablayı alıp, kayıplara karıştı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Özlem Çoktay'ın kuyumcu dükkanına yüzünde cerrahi maske ile gelen bir erkek, nişanlısı ve kendisi için alyans almak istediğini söyledi.

Özlem Çoktay da alyansların bulunduğu tablayı tezgah üzerine çıkardı.

30 BİN LİRALIK YÜZÜKLERİ ÇALDI

Yüzükleri inceleyen genç, vitrindeki bir alyansı da görmek istediğini belirtti.

Bu şahıs, Çoktay vitrine yönelince 30 bin TL değerinde alyans yüzükler bulunan tablayı alıp, koşarak kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Çoktay ise durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"'KADINDIR' DEYİP HEDEF GÖRÜYORLAR"

20 yıldır kuyum işiyle uğraştığını ve mesleğini çok sevdiğini anlatan Özlem Çoktay, ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

Koronavirüs salgınından sonra işlerinin düştüğünü ve bu zor süreçte böyle bir olayın yaşanmasının kendisini maddi manevi çok sarstığını belirten Çoktay, "Sezon yeniden başlayacakken başıma bu talihsiz olay geldi. Aslında buradaki mesele kadın bir kuyumcu olarak bu işi korkmadan yapmam. Ne yazık ki bu tür insanlar 'kadındır, zayıftır' deyip hedef görüyor ve böyle bir hamle yapıyor. Bunu yapıp insanların emeğini çalmasınlar" dedi.

İş yerini 3 gün boyunca açamadığını, korkudan uyuyamadığını belirten Çoktay, şüphelinin bir an önce yakalanması konusunda emniyet güçlerine güvendiğini belirtti.