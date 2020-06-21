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    Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit düştü

    Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onb. Ertuğrul Köse şehit oldu.
    • İHA
    • 21.06.2020 - 21:34
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    Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit düştü

    P.Uzm.Onb. Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlâna Mahallesinde ikamet eden ailesine şehit haberi Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi.

    CENAZE PROGRAMI

    Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazı ve yapılacak tören sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğine defnedilecek.

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