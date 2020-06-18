LGS ve YKS günlerinde sınırlı sokak kısıtlaması olacak

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Koronavirüs salgınıyla birlikte daha önce alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Vaka sayılarındaki azalışla sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Belli önlemlerle normalleşmeye geçildi.

Bu hafta ve önümüzdeki hafta sonları üniversite sınavına girecek öğrencilerin daha sağlıklı ortamda sınavlarını gerçekleştirebilmeleri için sokağa çıkma sınırlamasının getirilmesi gündeme getirilmişti.

Bu kapsamda LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Cımhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sınırlamanın olacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamayla "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.