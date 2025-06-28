Libya’da görevli albay, kalbine yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in, kalp krizi nedeniyle şehit olduğu bilgisini, paylaştı:

"KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI"

Libya'da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.