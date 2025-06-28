Libya'da şehit olan albayın acı haberi, İzmir'deki baba ocağına ulaştı

İzmirli Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, görevli bulunduğu Libya’da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Acı haber, Konak ilçesindeki baba ocağına ulaşırken eve Türk bayrakları asıldı.

AĞUSTOS'TA DÖNECEKTİ

Evli ve bir çocuk babası olan Albay Maden’in, Sivrihisar Hava Meydan Komutanı olarak görev yaptığı ve Libya’daki geçici görevinin 14 Ağustos’ta sona ereceği öğrenildi. Emekli astsubay bir babanın oğlu olan Maden’in, üç kardeşin ortancası olduğu belirtildi.

BABA EVİ, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin Konak’taki baba evine Türk bayrakları asılırken, haberi alan aile ve yakınları yasa boğuldu. Maden’in cenazesi, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde defnedilecek.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: