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    Malatya'da baraj gölüne giren 1 kişi boğuldu

    Serinlemek için baraj gölüne giren Turgut Gözübüyük'ün cansız bedenine 2 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
    • AA
    • 01.08.2020 - 19:02
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    Malatya'da baraj gölüne giren 1 kişi boğuldu

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Polat Baraj Gölü'ne yakınlarıyla giden Turgut Gözübüyük (35), serinlemek için suya girdi.

    Baraj gölünde bir süre yüzen Gözübüyük, daha sonra gözden kayboldu.

    Yakınları, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Malatya'da baraj gölüne giren 1 kişi boğuldu #1

    2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

    İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından Gözübüyük'ü göletten çıkardı.

    Sağlık ekiplerince Gözübüyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Gözübüyük'ün cesedi Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

    Malatya'da baraj gölüne giren 1 kişi boğuldu #2

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