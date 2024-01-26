Malatya'da direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak trambüs hattı direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'da saat 22.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde, Elazığ istikametine seyir halinde olan Y.Ç. (26), idaresindeki 44 AFA 458 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce refüje daha sonra ise trambüs hattı direğine çarptı.

Araç ikiye bölündü

Kazada araç ikiye bölünürken, sürücü ile birlikte R.Y. ve E.Ç. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)