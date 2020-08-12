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    Malatya'da düğünlere 2 saat kısıtlaması getirildi

    Malayta Valisi Aydın Baruş, kentteki düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına karar verdiklerini bildirdi.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 14:55
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    Malatya'da düğünlere 2 saat kısıtlaması getirildi

    Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düğünlerde oluşan kalabalıklara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

    İKİ DÜĞÜN ARASINDA DA 2 SAAT BOŞLUK OLACAK

    Vali Baruş, düğünleri 2 saat süreyle sınırlandırdıklarını ve iki düğün arasının da yine 2 saat olacağını ifade etti.

    Salon dışında yapılan düğün, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığını belirten Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir." dedi.

    Malatya da düğünlere 2 saat kısıtlaması getirildi #1

    Malatya da düğünlere 2 saat kısıtlaması getirildi #2


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