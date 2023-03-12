Malatya'da 'enkaz altındayım' ihbarı asılsız çıktı Malatya'da 112'yi arayıp göçük altında kaldığını söyleyen madde bağımlısı genç ekipleri seferber etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da birçok bina yıkıldığı binlerce kişi enkaz altında hayatını kaybetti.

Kentte enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yapılan bir ihbar ortalığı karıştırdı.

Malatya'nın merkez Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu belirtilen 25 yaşındaki Eren G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Göçük altındayım" diyerek, yardım istedi.

İhbar üzerine Eren G.'nin verdiği adrese polis, sağlık ve çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.

Olay yerinde giden ve yol boyunca Eren G. ile telefon irtibatını kesmeyen ekipler, 3 katlı bir binanın önünde durdu.

Demir kapıya vuran ekipler, Eren G.'ye sesi duyup duymadıklarını sordu. Eren G. ise sesi duyduğu yanıtını verdi.

Yıkılmayan binanın zemin katında bulundu

Nerede olduğu tespit edilen Eren G.'nin yıkılmayan binanın zemin katındaki oturma odasında, ekiplerle konuştuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Eren G., polis merkezine götürüldü.

Arkadaşını da aradı

Bu arada olay yerine gelen bir kişi ise Eren G.'nin arkadaşı olduğunu ve kendisini de aradığını belirterek, "Eren beni arayıp, 'ağabey ev yıkıldı, altında çocuklar da var' dedi." diye ekiplere bilgi verdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.