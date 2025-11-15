Malatya'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü

- Malatya'da minibüs aydınlatma direğine çarptı ve sürücü Hasan T. (18) hayatını kaybetti.
- Kaza, Malatya-Elazığ karayolunda sabaha karşı 03.45 sıralarında meydana geldi.
- Olay yerine gelen ekipler incelemeler yaparak sürücünün cenazesini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Malatya'da gece saat 03.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Yıldıztepe Mahallesi mevkiinde, Elazığ istikametinden gelen Hasan T. (18) idaresindeki 44 ADG 704 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarptı.
SÜRÜCÜ KAZADA CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan T.'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.