Malatya'da liselilerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Malatya'da lisede çıkan bıçaklı kavgada öğrenciler 16 yaşındaki Ö.G.Ö. ve 15 yaşındaki B.D., yaralandı.

Malatya'nın Koşu Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

2 öğrenci bıçakla yaralandı

Ö.G.Ö. ve B.D., bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri de okul çevresinde inceleme ile üst araması yaptı.

Bıçaklı saldırgan aranıyor

DHA'nın haberine göre, bıçağı kullanan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma baştıldı.





