Malatya'da sağanak ve kar yağışı dereleri taşırdı

Ülke genelinde kış mevsimiyle birlikte yağışlarda artış yaşandı, barajlar ve diğer su kaynakları yeniden can buldu.

Bu yağışlar Malatya'yı da kış aylarında etkisi altında tuttu.

Arapgir ilçesinde aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası debisi yükselen Kozluk Çayı taştı.

TARIM BEREKETLENDİ

Son yılların en yoğun yağışlarının görüldüğü ilçede bölge sakinleri yağışların tarım açısından bereket getirdiğini ifade etti.

Yağışların bu yıl oldukça yoğun geçtiğini belirten Ahmet Boztepe isimli vatandaş, "Bu sene bereketli bir yıl oldu. Yoğun kar ve yağmur yağışı yaşandı." ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Boztepe ayrıca şunları söyledi:

"Dereler taştı. İnşallah yağışlar devam eder. Çiftçilerimiz için bereketli bir dönem olur.

Geçen hafta sel yaşandı şimdi su seviyesi biraz azaldı ancak yağışlar sürüyor."