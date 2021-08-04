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    Malatya'da üst geçitten atlayan kadın hayatını kaybetti

    Bir vatandaş Malatya-Ankara yolunda bulunan üst geçitten atladı. Yoldan geçen aracın çarparak sürüklediği kadın hayatını kaybetti. Ölen kişinin bunalımda olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 22:05
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    Malatya'da üst geçitten atlayan kadın hayatını kaybetti

    Malatya'da bir kadın intihar etti.

    Olay, Malatya-Ankara karayolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Raziye Özcan (21) girdiği bunalım sonrası çıktığı üst geçitten aşağı atladı.

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    Bu sırada yolda geçen bir aracın çarparak sürüklediği talihsiz kadın ağır şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kadın burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavisine devam edilen genç kadın bugün doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Raziye Özcan'ın vefat haberi yakınlarını yasa boğarken, genç kadının cenazesinin bugün şehir mezarlığına defin edildiği öğrenildi.
    Malatya da üst geçitten atlayan kadın hayatını kaybetti #1

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