Oğluyla beraber 90 gündür otomobil içerisinde yaşayan 82 yaşındaki kadın, “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok. Olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı“ dedi.

İstanbul Maltepe'de 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 90 gündür yaşamını arabada devam ettiriyor.

Yaşlı ve engelli anne aracın arka koltuğunda oğlu ise ön koltukta yatıyor.

Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan Karakaya, yetkililerden sıcak bir yatak ve başlarını sokacak bir ev istiyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİLSE BİZİ ORTALIKTA KOYAR MIYDI"

Ummuhan Karakaya'nın yaşlı ve engelli olması, oğlunun bekar ve annesine bakma zorunluluğundan dolayı kiralık ev bulunmuyor.

Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı?“ dedi.

Maltepe'de engelli kadın ve oğlu arabada yaşıyor ViDEO

"ANNEN ENGELLİ DİYEREK EV VERMEDİLER"

Hayatı ev yerine arabaya sığdırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Aslan “Arabada kalmamızın sebebi şu geçen depremde kirada kaldığımız ev çatladı. Oturulamaz raporu verildi kaldığımız eve ondan dolayı uygun kiralık bir ev bulamadık sen bekarsın dediler. Annen engelli dediler evimizi batırır dediler ve kimse ev vermedi. Annem yüzde’ de 86 engelli, engelli olmasından dolayı hoş bakmadılar elimizde biriktirdiğimiz bir para vardı. " dedi.

"ANNEM BAKIMA MUHTAÇ"

Annesine bakmak zorunda olan Arslan, Bu aracında motoru bitik elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Arabayı satsak perişan olacağız nerede kalacağız. Gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Annem arkada yatıyor. Annem beni 5 dakika bir yere bırakmıyor. Annem yürüyemiyor bakıma muhtaç bakımını ben üstlendim. Koronavirüsten dolayı kimseyi yaklaştırmıyorum. Genelde hayatımız 50 gündür araçta geçiyor. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Havalar soğuk oluyor, sıcak oluyor araçta çok zor yapacak gidecek bir yerimiz yok. Annem için sıcak bir yatak istiyorum.” dedi.