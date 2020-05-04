Yol çalışması için açılan çukur nedeniyle bir minibüs, ters şeride girerek otomobille çarpışırken, araç sürücüleri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, 06 BA 6058 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoldaki çukur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminin etkisiyle karşı şeride geçerek 34 AGG 786 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçlar hurda yığınına dönerken sürücüler yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekilmesinin ardından trafik de normale döndü.

"ÇUKURDAN KURTULMAK İÇİN YALPALADI"

Görgü tanığı Mehmet Gülsel iki yaralı gördüğünü belirterek, “Yukarıdan gelen araba hızlı geliyordu, önündeki çukurdan kurtulmak için yalpaladı ve kaldırımın üzerinden diğer şeride geçti." dedi.

Maltepe'de minibüsle otobüs çarpıştı: 2 yaralı VİDEO