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    Maltepe'de yasağa rağmen sahilde yoğunluk oluştu

    Korona sebebiyle alınan tedbirler devam ederken, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yasağa rağmen sahillerde yürüyüş yapmaya devam ediyor.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 17:32
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    Maltepe'de yasağa rağmen sahilde yoğunluk oluştu

    Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından güneşli havayı gören vatandaşlar, yasağa rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti.

    MASKESİZ YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

    Bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi de dikkate almayarak, maske bile takmadan sahilde yürüyüş yapıp basketbol oynadı.

    Sahile gelenler arasında, kısıtlama olmasına rağmen 20 yaş altındaki çocuklar ile 65 yaş ve üzerindeki kişilerin de yer aldığı görüldü.

    Maltepe'de yasağa rağmen sahile akın ettiler

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