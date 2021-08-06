Antalya'daki orman yangını nedeniyle yanan evinin az hasar gören odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybedilmeden atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üç gün önce Manavgat'taki orman yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Evleri yanan 80 yaşındaki İbrahim ile 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz ile sohbet eden Kurum, Deniz çiftinin yaşamlarını az hasar gören bir odada sürdüğünü fark etti.

Kurum, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulundu ancak Deniz çiftçi kabul etmedi.

BAKAN KURUM, ÇİFTİN EVİNİN YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi.

Manavgat'taki yangında evleri hasar gören çiftin yeni konutu için temel atıldı VİDEO

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TEMEL ATILDI, 3 ODALI MÜSTAKİL OLACAK

Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen evin 3 odalı müstakil olacağı öğrenildi.

"DEVLET OLMASAYDI BİZ NE YAPACAKTIK"

İbrahim Demir, yangın nedeniyle evinin büyük kısmının yandığını söyledi.

Yangın sırasında eşini bırakmadığını vurgulayan Demir, duygularını şöyle dile getirdi:

"Birisi gelerek 'Amca seni götüreyim.' dedi. 'Yengen var engelli onu götürün.' dedim. Sonra ben de canımı kurtardım. Her şeyim yandı. Bir oda kaldı. Bakanımız Murat Kurum geldi, gördü. 'Burada yaşanmaz. evini hemen yapalım.' dedi. Sağ olsun hemen de yapılması için çalışma başlatıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Başımızdan hiç eksik olmasınlar. Cumhurbaşkanımızı da evim bitince çayımı içmeye bekliyorum. Devlet burada. Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. Devlete laf ediyorlar. Biz Yörük'üz. Çadırda yatarım ama Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma laf ettirmeyiz. Laf edenler yalan söyler."

Ayşe Deniz de kendisine yardım edenlere teşekkür etti.