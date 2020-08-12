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    Manisa'da 738 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 738 uyuşturucu hap yakalandı.
    • AA
    • 12.08.2020 - 07:08
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    Manisa'da 738 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Manisa'da Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selvilitepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    738 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

    Ekiplerce araçta yapılan aramada 738 uyuşturucu hap bulundu, araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Manisa da 738 uyuşturucu hap ele geçirildi #1

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