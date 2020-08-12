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- Manisa'da 738 uyuşturucu hap ele geçirildi
Manisa'da 738 uyuşturucu hap ele geçirildi
Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 738 uyuşturucu hap yakalandı.
- AA
- 12.08.2020 - 07:08
Manisa'da Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selvilitepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
738 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU
Ekiplerce araçta yapılan aramada 738 uyuşturucu hap bulundu, araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.