Manisa'da badem ağaçları kış ortasında çiçeklendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde yurt genelinde soğuk hava ve yağış etkisini sürdürürken, Sarıgöl’de bağ budama çalışmaları için arazilere giden işçiler, beyaz çiçeklerle kaplanan badem ağaçlarıyla karşılaştı. Mevsime aykırı görüntü, görenleri hayrete düşürdü.

KIŞ HATIRASI FOTOĞRAFLARI

Hava sıcaklıklarının normalin altında seyretmesine rağmen çiçeklenen ağaçların önünde işçiler, bu anı “kış hatırası” olarak fotoğrafladı. Ancak erken çiçeklenmenin, ilerleyen günlerde yaşanabilecek don olayları nedeniyle ürün kaybına yol açabileceği ifade edildi.

ÜRETİCİLER DON RİSKİNDEN ENDİŞELİ

Bağ işçilerinden Mustafa Akçiğer, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

Bağda çalışırken çiçek açmış bir badem ağacı gördüm, arkadaşlarıma da gösterdim. Hepimiz çok şaşırdık. Erken çiçeklenen meyve ağaçları, ani soğuk ve don olaylarında büyük zarar görebilir. Bu yüzden endişeliyiz.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, erken çiçeklenmenin tarımsal riskler barındırdığına dikkat çekerek, üreticilerin önümüzdeki günlerde hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.