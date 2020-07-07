Telefon ile dolandırılmak istenen Emin Öztürk, tuzağa düşmeyerek polisle iş birliği yapıp dolandırıcıyı yakalattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Emin Öztürk'ü ev telefonundan arayan bir şahıs, kendisini polis olarak tanıttı.

Şahıstan şüphelenen Öztürk ise bankada parasının ve altınlarının olduğunu söyledi.

DOLANDIRICIYI TUZAĞA ÇEKTİ

Telefondaki şahıs da banka kasasındaki altınlarının FETÖ'cüler tarafından daha düşük ayarlı altınlarla değişitirildiği ve o altınları alarak analiz edeceklerini ve geri yerine koyacaklarını söyledi.

Bankadan parasını ve altınlarını çekmesini söyleyen dolandırıcıları tuzağa çeken Emin Öztürk'e, dolandırıcılar telefonunu kapatmamasını söyledi.

Manisa'da dolandırıcıyı ele veren iş birliği

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Öztürk, cep telefonuyla polisi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri eve gelerek gizlendi ve Öztürk telefondaki şahsa bankadan altınları ve parayı çektiğini söyledi. Kendini polis olarak tanıtan şahıs Öztürk'ün evine geldi ve altınlar ile paranın olduğu poşeti aldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise evin diğer odalarından çıkarak dolandırıcı şahsı suçüstü yakaladı.

DOLANDIRICI GÖZALTINA ALINDI

İ.K. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, vatandaş-polis iş birliği bir dolandırıcının yakalanmasını sağladı.

Emniyet sorgusunun ardından adli mercilere çıkartılan İ.K. isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.