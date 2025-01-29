Manisa'da eğitim sırasında 2 asker yaralandı

AA & Ensonhaber
Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim kazası...
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Eğitim esnasında yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.
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