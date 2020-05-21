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    Manisa'da maske takmayan 109 kişi ceza yedi

    Manisa'da koronavirüs önlemleri kapsamında maskesiz gezmenin yasaklandığı caddelerde kurallara uymayan 109 kişiye 117 bin 194 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 21.05.2020 - 07:45
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    Manisa'da maske takmayan 109 kişi ceza yedi

    Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 12 ilçede maskesiz gezmenin yasaklandığı, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerdeki devriye görevi sırasında 109 kişinin maskesiz dolaştığını tespit etti.

    Ekiplerce maskesiz dolaşan 109 kişiye İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 117 bin 194 lira idari para cezası kesildi.

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