Manisa'da ölen arkadaşlarının mahsulünü el birliğiyle toplayıp sattılar

Manisa'da bir araya gelen mahalleli, vefat eden çiftçinin ürününü satarak elden edilen parayı yalnız kalan eşine teslim etti.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Üzeyir Yazım, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Yazım’ın 30 dönümlük biber tarlasında ise ürünleri, hasat edilmeden kaldı.

60 KİŞİ EL BİRLİĞİYLE TOPLADI

Hasat edilmediği takdirde ürünlerin çürümesi tehlikesine karşı duyarsız kalmayan Alifakı Mahallesi sakinleri, Mahalle Muhtarı Burhanettin Top öncülüğünde harekete geçti.

60 mahalle sakini, kendi işlerinden fedakarlık ederek 30 dönümlük tarladaki ürünleri topladı.

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25 BİN LİRA EŞİNE VERİLDİ

Toplanan ürünler daha sonra Karakurt Mahallesi’ne götürülerek 25 bin TL’ye satıldı. Elde edilen 25 bin TL’lik gelir ise Üzeyir Yazım’ın eşi Firdevs Yazım’a teslim edildi.

"ALLAH KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMASIN"

Alifakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top, "Alifakı Mahalle sakinleri olarak aramızdan 2 gün önce ayrılan Üzeyir kardeşimizin mahsulünü tarladan topladık. Allah kimseye böyle acı ölüm tattırmasın. Biz Alifakılılar olarak yardımlaşmayı, bütünleşmeyi seven bir halkız. Allah kimseyi yalnız bırakmasın." dedi.