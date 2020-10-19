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    Manisa’da otomobilin çarptığı yaya, metrelerce savruldu

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin çarptığı ve yaklaşık 20 metre uzağa fırlattığı kişi, olay yerinde can verdi.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 05:31
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    Manisa’da otomobilin çarptığı yaya, metrelerce savruldu

    İzmir-Ankara E96 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı mevki yakınlarında, Himmet S.(36) yönetimindeki 34 PF 6673 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yıldız’a(22) çarptı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Aracın çarpması ile yaklaşık 20 metre uzağa fırlattığı Yıldız, olay yerinde feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden Yıldız’ın yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında taktığı maske ise çarptığı aracın kaputunda takılı kaldı.

    Manisa’da otomobilin çarptığı yaya, metrelerce savruldu #1

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ömer Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Manisa’da otomobilin çarptığı yaya, metrelerce savruldu #2

    Manisa’da otomobilin çarptığı yaya, metrelerce savruldu #3

    Manisa’da otomobilin çarptığı yaya, metrelerce savruldu #4

    Manisa’da otomobilin çarptığı yaya, metrelerce savruldu #5

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