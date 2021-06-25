Manisa'da sahte altın dolandırıcıları yakalandı
Manisa'da A.K.'yı dolandıran 4 şüpheli, bir başkasını dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı.
- DHA
- 25.06.2021 - 06:53
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, A.K. ile irtibata geçen 4 şüpheli sahte altınla dolandırdı.
Dolandırıldığını anlayan A.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
BAŞKA BİRİNİ DOLANDIRMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Takibe alınan 4 şüpheli, başka birini yine sahte altınla dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı.
EVLERİNDEN 336 ADET SAHTE ALTIN ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 336 adet sahte hamit altın ele geçilirken, kullandıkları tespit edilen cep telefonlarına da el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.