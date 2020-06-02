Bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir teknik serviste, bir müşteriye ait olan cep telefonu, tamir edildiği sırada bir anda patlayarak alev aldı.

Telefonun ve masa üzerindeki kağıtların tutuştuğu olayda yaralanan olmadı.

"AFALLADIK, ŞAŞIRDIK"

İş yeri sahibi Yusuf Karataş, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu, bu sırada patlamanın yaşandığını belirterek "Bir anda alev aldı. Afalladık, şaşırdık. Hemen ıslak bez atarak söndürdük. Cep telefonu kullanıcıları şişen bataryaları lütfen ihmal etmesinler. Büyük tehlike arz ediyorlar" dedi.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da telefon bataryasının patlama anı ViDEO