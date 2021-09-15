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    Manisa'da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan şahsı itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 20:40
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 20:53
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    Manisa'da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı

    Salihli’nin Çelikli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki dayısı H.A.  ile birlikte yol kenarında bulunan Çeşme önünde alkol alan 38 yaşındaki İ.B., tuvalet ihtiyacını gidermek için yolda yürümeye başladı.

    UÇURUMDAN YUVARLANIP DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

    Yürüdüğü yolda dengesini kaybeden İ.B., 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü. Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Manisa'da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı VİDEO

    Manisa da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı #1

    EKİPLER KURTARDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.’yi düştüğü dere yatağından çıkardı. İ.B. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Manisa da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı #2

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Manisa da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı #3

    Manisa da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı #4

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