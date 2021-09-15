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Manisa'da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı

Manisa'da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan şahsı itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.