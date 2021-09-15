Manisa'da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı
- İHA
- 15.09.2021 - 20:40
- Güncelleme : 15.09.2021 - 20:53
Salihli’nin Çelikli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki dayısı H.A. ile birlikte yol kenarında bulunan Çeşme önünde alkol alan 38 yaşındaki İ.B., tuvalet ihtiyacını gidermek için yolda yürümeye başladı.
UÇURUMDAN YUVARLANIP DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
Yürüdüğü yolda dengesini kaybeden İ.B., 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü. Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Manisa'da tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıs, uçurumdan yuvarlandı VİDEO
EKİPLER KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.’yi düştüğü dere yatağından çıkardı. İ.B. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.