Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Operasyonda büyük miktarda sentetik ecza, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyon düzenledi. OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA, 4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL Dün gerçekleştirilen operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza hapı, 7,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,56 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 1 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

