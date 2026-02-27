Mardin'de kardeşi tarafından miras nedeniyle dövülen kadın, şikayetçi oldu

Mardin'de iş insanı S.Y.'nin ölümünün ardından taşınmazlar ve mal varlığı nedeniyle aile içinde anlaşmazlık çıktı.

Kız çocukları Sevim E. ve Zehra U., 5 erkek kardeşinden mirastan pay talebiyle hukuki süreç başlattı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Süreç devam ederken Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde tek başına yaşayan Sevim E., erkek kardeşi K.Y. tarafından darbedilip tehdit edildiğini ileri sürdü.

Sevim E., olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alıp, suç duyurusunda bulundu ve erkek kardeşleri ile 2 yeğeni hakkında da uzaklaştırma talebinde bulundu.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mardin 1'inci Aile Mahkemesi'ne yapılan başvuru üzerine de Sevim E.’nin kardeşleri ve 2 yeğeni hakkında, 2 ay uzaklaştırma tedbir kararı verildi.

"ELİMLE YÜZÜMÜ KAPATMAYA ÇALIŞTIM"

Olay gününü anlatan Sevim E., şu ifadelere yer verdi:

Ramazan ayının ilk günüydü, akşamüstüydü, iftar hazırlıyordum. Kapı çaldı, ben de açtım. Benden küçük erkek kardeşimdi, kapıyı açar açmaz, 'Sen niye böyle yapıyorsun?' diyerek saldırmaya başladı. Kapıyı kapatmak istedim ama kapatamadım. Kafama kafama vurmaya başladı, kaç kere vurdu; hatırlamıyorum. Belinde silah vardı, korktum ve bir şey diyemedim, bağıramadım. Sadece çok korktum, çünkü silahı ile beni öldürebilirdi. Elimle yüzümü kapatmaya çalıştım ama her iki elimi tutarak yüzüme tükürmeye başladı.



Ayağımda platin vardı, yere düştüm, yerde vurmaya devam etti. Bağırdı, 'Davanı geri çekeceksin. Yoksa seni öldüreceğim, çocuklarını öldüreceğim' dedi. Sonra kapıyı çarptı, çekip gitti. Ben yere düştüm. Belki 15 dakika yerde kaldım. Sonra oğlumu aradım. Kız kardeşimi aradım, geldiler ve beni hastaneye getirdiler. Film falan çektiler, sonra suç duyurusunda bulunduk.