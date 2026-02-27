Muğla'da temizlik için yakılan ateş, yangın çıkmasına neden oldu

Muğla'da temizlik yapmak istemiyle ateş yakılan arazide, yangın meydana geldi.

Bodrum ilçesinde, 27 Şubat öğleden sonra Karaova Yeniköy Mahallesi'nde bir arazide temizlik ateşi yakıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN ATEŞ YANGINA NEDEN OLDU

Kuzeyden esen sert rüzgarla birlikte ateş, kontrolden çıkarak çevreye yayıldı.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Mumcular Orman İşletme Şefliği ile bazı arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri bölgeye hareket etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına dönüşen temizlik ateşi, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.