Yürürlüğe girdi: Bunu yapan sürücülere 180 bin TL ceza, trafikten men…

Trafikte kural ihlallerine yönelik yaptırımlar önemli ölçüde artırıldı.

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamayla birlikte para cezaları yükseltilirken, ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı.

Artık bunu yapan sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek, ayrıca araçları trafikten men edilecek.

SALDIRI AMAÇLI TAKİBE 180 BİN LİRA CEZA

Yeni düzenlemeye göre, başka bir aracı kasıtlı şekilde takip eden ya da bu amaçla aracından inerek sürücüyü tehdit eden kişilere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.

Ayrıca olayda kullanılan araçlar da 30 gün boyunca trafikten men edilecek.