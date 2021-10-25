Manisalı naht sanatçısı, gelirini üniversite öğrencilerine bağışlıyor

Geleneksel ahşap kabartma ve yontma sanatı nahtta ustalaşan Manisalı sanatçı, elde ettiği gelirle üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Kamudan emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı geleneksel ahşap kabartma ve yontma sanatı nahtta ustalaşan 73 yaşındaki Hasan Kabadağ, son sergisini, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda açtı.

Kabadağ, Şehzadeler ilçesindeki atölyesinde ürettiği eserlerinden elde ettiği geliri, kurucu üyesi olduğu Eğitime Katkı Derneğine aktarıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİYOR

10 yıldır kentte faaliyet gösteren dernek, toplanan bağışlar ve Kabadağ'ın eserlerinden elde edilen gelirle, üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Eğitime Katkı Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, Kabadağ'ın da destek verdiği derneğin bugüne değin 2 bin 500 öğrenciye burs verdiğini bildirdi.

Manisalı naht sanatçısı, sergiden elde ettiği gelirle üniversite öğrencilere yardım ediyor VİDEO

100 BİN LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

Kabadağ'ın sergisinden elde edilecek gelirin de üniversite öğrencilerine burs olarak verileceğini aktaran İlker, kendisine teşekkür etti.

Öğrencilere destek verdiği için büyük mutluluk duyduğunu belirten Kabadağ, bugüne kadar eserlerinin satışından yaklaşık 100 bin lira gelir elde edildiğini aktardı.

“BU SENEKİ HEDEFİMİZ 250 ÖĞRENCİYE BURS”

Kabadağ, "Şu ana kadar dernek olarak burs verdiğimiz öğrenci sayısı 2 bin 500'ü aştı. Bu seneki hedefimiz 250 öğrenciye aylık 250 lira burs vermek. Çalışmalarımda beni motive eden şey, bir öğrencinin daha burs almasını sağlamak." diye konuştu.