Mardin Nusaybin'de terör operasyonu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Mardin Nusaybin'e bağlı 9 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İHA

Mardin Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması...

Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: