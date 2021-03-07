Mardin'de 34 yıl önce PKK'nın katlettiği şehitler anıldı

34 yıl önce Açıkyol'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 8 kişi düzenlenen anma törenine şehit yakınları katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde Şehit Mezarlığı'nda yapılan törende hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra İlçe Müftüsü Usame Anlağan, şehitlerin mezarı başında dua etti.

TÖRENE YAKINLARLA BİRLİKTE YÖNETİCİLER DE KATILDI

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latfi Özel, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile şehit yakınları katıldı.

NUSAYBİN ŞEHİTLERİ

7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit edilmişti.



