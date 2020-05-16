Mardin'de 70 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören 70 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Tarfa Akkaya (70) pandemi hastanesi ilan edilen bir hastanede 14 gün önce koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındı.

14 gün boyunca hastanede tedavi gören kadın sağlığına kavuşarak, hastalığı yendi.

"İYİLEŞEREK EVİME GİDİYORUM"

Hastanede koronavirüs tedavisi devam eden hastanın kalmadığı belirtilirken, Tarfa Akkaya, "Allah'a şükürler olsun, iyileşerek evime gidiyorum. Beni tedavi ederek sağlığıma kavuşturan başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

"HALKIMIZ TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM ETSİN"

Dahiliye uzmanı doktor Haydar Boynukara ise hastaları için sevinçli olduğunu belirterek, "Tamamına yakınını şifa ile taburcu ettik. Kendimiz ve hastanemiz adına gururluyuz. Bu tamamen salgının bittiği anlamına gelmiyor. Lütfen halkımız tedbirlere uymaya devam etsin. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum." dedi.

Yaşlı kadın hastaneden taburcu edildi.