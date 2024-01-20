DHA
Mardin'de sabah saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bağlar Mahallesi’nde, Midyat Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan markete giren 2 şüpheli, yüzlerine kapatarak, iş yerindeki sigaraları poşetlere doldurmaya başladı.
Sigarları poşetlere doldurup kayıplara karıştılar
Kasadaki parayı da alan şüpheliler, sigara dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldı.
Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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