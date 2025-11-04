Mardin'de tırın altında kalan şoför, yaşam mücadelesini kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'de 1 Kasım'da Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi’nde 33 AT 516 plakalı tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen şoför Hamza Gümüş, aracın kaymasıyla altında kaldı.

SÜRÜCÜ ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gümüş, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan Gümüş, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Gümüş’ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gümüş'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Eşme Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.