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    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü

    Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 22:22
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 22:22
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    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü

    Midyat-Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde, 65 K 3858 plakalı kamyon, Dargeçit istikametinden Midyat istikametine ilerlerken, Midyat istikametinden Dargeçit istikametine doğru hareket halinde olan 34 BOH 39 plakalı otomobil ve 27 BDV 29 plakalı traktörle çarpıştı.

    KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI, OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

    Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken traktör de otomobili önüne aldı. Kazada otomobil ikiye bölünürken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü #1

    5 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü #2

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Buradaki yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü #3

    Jandarma ekipleri yol güvenliği alarak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağlarken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü #4

    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü #5

    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü #6

    Mardin’de trafik kazası: 6 ölü #7

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