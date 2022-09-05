Mardin'den Suriye'ye yeni örgüt üyesi aktaran 2 kişi yakalandı
- 05.09.2022 - 20:33
Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı.
Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
PKK'ya yardım ve insan kaçakçılığından soruşturma yürütülecek
Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek.
Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Bakanlıktan açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı." denildi.