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    Mardin'den Suriye'ye yeni örgüt üyesi aktaran 2 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahsı yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
    • 05.09.2022 - 20:33
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    Mardin'den Suriye'ye yeni örgüt üyesi aktaran 2 kişi yakalandı

    Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

    Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

    PKK'ya yardım ve insan kaçakçılığından soruşturma yürütülecek

    Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek.

    Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

    Bakanlıktan açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı." denildi.

    Mardin den Suriye ye yeni örgüt üyesi aktaran 2 kişi yakalandı #1


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