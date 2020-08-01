Bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan 'immün yetmezliği' teşhisi konulan, bağırsaklarında yara olan ve yüzde 95 işitme kaybı bulunan 2 yaşındaki Emir yaşam mücadelesi veriyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 2 yaşındaki oğulları Emir Aydın, doğumdan sonra sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı.

HASTALIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Aniden rahatsızlanan Emir'e çevre illerden sonra götürüldüğü Ankara’daki hastanede “immün yetmezliği” teşhisi konuldu. Ayrıca otoiflematuar bağırsak rahatsızlığı olduğu söylendi.

Ağızdan da beslenemeyen küçük Emir’in bir de yüzde 95 işitme kaybı bulunuyor.

Mardinli Emir ilik nakli bekliyor

MİNİK EMİR, İLİK NAKLİ BEKLİYOR

Hastalığı sebebiyle bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Emir Aydın’ın tedavisi için kök hücre nakli gerekiyor. Küçük Emir şimdi hayata tutunmak için duyarlı vatandaşlardan ilik bekliyor.

"ÇARESİZ BİR DURUMDAYIZ"

Çaresiz bir şekilde beklediklerini anlatan anne Sevim Aydın, ''Doktorlar bize çocuğun ilik nakli olması gerektiğini söyledi. Bir yıldan sonra çocuğumuzun tanısı konuldu. Bir yıldır ilik bekliyoruz. Anne ve baba olarak çaresiz bir şekilde evde beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. İyi yürekli insanlarımızdan yardımlarını talep ediyoruz. Bayramın ikinci günü çocuğumuzun doğum günü bir önceki doğum günümüz çok kötü geçti. Bu doğum günümüzün iyi geçmesini umut ediyoruz. İnşallah ilik nakli bulunur çocuğumuz sağlığına kavuşur. Bunu dört gözle bekliyoruz. Çok zor bir süreçteyiz. Çocuğuma yardım edecek kimse yok, tek başıma bakıyorum. Çok zor ve çaresiz bir durumdayız'' dedi.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Kök hücre naklinin günümüzde çok basitleştiğini belirten baba Kamuran Aydın ise “Eskiden vatandaş korkuyordu. Yok kemiği deliyorlar, oradan ilik arıyorlar. Artık yüzde 80’i, yüzde 90’ı damar yoluyla aldıkları kanı makineyle ayrıştırıyor, tekrar damar yoluyla o kanı iade ediyorlar. O cihaz kanı ayrıştırıyor'' diye konuştu.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Aydın, çok güzel çalışmalar yapıldığını belirterek vatandaşlardan kök hücre bağışında bulunmalarını talep etti.