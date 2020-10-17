Marmara ve Ege için dolu, sağanak ve fırtına uyarısı

Marmara ve Ege için dolu, sağanak ve fırtına uyarısı

Hafta sonu sıcak havalar etkisini göstermeye devam edecek. Ancak Marmara ve Ege Bölgesi'nde ani ve kısa süreli yağışlara neden olacak.

Ekim ayının ortasında olmamıza rağmen, sıcaklıklar mevsim değerlerinin üzerinde seyrediyor. Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı bu durum, ne yazık ki son birkaç yıldır etkisini artırmış durumda.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın haberine göre, hafta sonu hava sıcaklıkları değişmeyecek. Ancak sıcak hava ile birlikte, Marmara ve Ege Bölgesi'nde ani ve kısa süreli yağışlar görülecek.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Cumartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların 30 derecede seyretmesi bekleniyor.

Sıcak havayla birlikte etkili olacak yağışlar; cumartesi günü Marmara Bölgesi'ni etkileyecek. Çalışkan, ''İstanbul, Bursa ve özellikle Ayvalık ve Ayvacık tarafında şiddetli yağışlar bekleniyor. Belki bu kesimlerde dolu bile yağabilir. İzmir'in kuzeyi ve Bergama da buna dahil'' açıklamasında bulundu.

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PAZAR GÜNÜ YAYILARAK DEVAM EDECEK

Etkisini pazar günü de sürdürecek yağışların daha geniş alana yayılarak özellikle Düzce, Zonguldak, Sinop hattında çok şiddetli yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz, Eskişehir, Bilecik, İç Ege'de Kütahya, Afyon, Denizli aralığındaki yağışlar oldukça şiddetlenecek.

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İSTANBUL'DA HAVA SOĞUYACAK

Pazar günü sıcaklıkların İstanbul'da 17-18 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

''ANİDEN PARLAYAN İNSANLAR GİBİ''

Bu tarz yağışların konvektif (kararsız) olduğunu açıklayan Çalışkan, ''Bu yağışlar aniden parlayan insanlara benzer. Birden parlar ve tehlikelilerdir de'' dedi.

İÇ ANADOLU'DA TOZ FIRTINASI UYARISI

Pazar günü Ankara'da da yağışlı bir hava bekleniyor. Öte yandan İç Anadolu Bölgesi'nde birden rüzgarın çıkma ihtimali olduğu için toz fırtınası ihtimali de bulunuyor.

Pazartesi günü ise yağışların Batı Karadeniz'de şiddetlenmesi bekleniyor. Çalışkan, ''Samsun-Rize hattında yağışlar oldukça kuvvetli olacak'' bilgisini verdi.

PERŞEMBE'DEN SONRA SICAK HAVA DÖNÜYOR

Çalışkan, ''Salı günü de yurt genelinde şiddetli yağışlar var. Ancak perşembeden itibaren sıcaklıklar tekrar yükselecek'' şeklinde bilgi verdi.